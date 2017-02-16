В Челнах почтили память Мусы Джалиля

В сквере им. Мусы Джалиля накануне состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта в честь 111-й годовщины со дня его рождения, сообщает пресс-служба исполкома города.

Почтить память татарского поэта пришли представители учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Комсомольского района. В мероприятии также приняли участие представители Совета ветеранов, Татарстанского отделение союза писателей, преподаватели и студенты НГПУ, учителя и школьники.