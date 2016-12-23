В Челнах под видом коммунальщиков действуют мошенники

Неизвестные женщины представляются сотрудницами управляющих компаний и просят жителей подписать документы - якобы акты о проделанной за год работе.

На самом деле подпись дает согласие на перевод средств в негосударственные пенсионные фонды. Одна из мошенниц попала в объектив камеры наблюдения, сейчас женщину разыскивают.

Полицейские просят челнинцев не открывать дверь подозрительным людям. Чтобы не стать жертвой жуликов, у нежданных гостей следует попросить документ. Удостоверение с фотографией и печатью есть у каждого сотрудника коммунальных служб.

Еще один способ - задавать наводящие вопросы. Настоящие работники без труда ответят, какая компания обслуживает дом и где находится офис, сообщает Эфир-24.