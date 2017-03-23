В Челнах подорожает стоимость проезда в общественном транспорте

|23 марта в 16:50
Водитель передавала «приветы» своим подписчикам и интересовалась, чем они занимаются.
|23 марта в 15:43
Женщина получила ожоги живота, ног и рук. Ее госпитализировали в БСМП.
|23 марта в 14:31
Эту инициативу поддержала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
|23 марта в 13:25
По дороге из деревни Малая Шильна в больницу мальчик рассказал отцу, что случайно проткнул себя, когда пытался наточить нож.
|23 марта в 12:11
26-летний злоумышленник собирался сдать его в пункт приема цветного металла.
|23 марта в 11:42
Россия охвачена мутацией неизвестного вируса, превращающего людей в бешеных зомби. Молодая девушка, ее брат подросток и их случайный попутчик покидают зараженную Казань в поисках безопасного места...
|23 марта в 11:06
Маленький челнинец выходил на утреннюю прогулку, когда упал с лестницы.
|23 марта в 09:37
Родителями малышки стали жители Набережных Челнов. Как в дальнейшем сложится судьба ребенка, будут отслеживать специалисты органов опеки и попечительства.
|23 марта в 09:31
Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в РТ активно развиваются промышленные площадки муниципального уровня. Сегодня их 62, к 2020 году цифра увеличится вдвое.
|23 марта в 09:02
До этого Дмитрий Маркелов девять лет служил по контракту в Чечне, был награжден Георгиевским крестом и орденом за службу на Кавказе.
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Отныне покупаю молоко ТОЛЬКО в прозрачных бутылках !!!
будет арендная плата за доступ к барбекю... - кто её будет собирать? поставят кабинку и кассовый аппарат? а...
Экономят на здоровье людей.
Пишете бред. Воспитатели не могут уследить за 40 детьми в группе. Приучайте своих отпрысков сами к порядку, а...
Значит СПУРТ банк скоро тоже накроется. А жаль приятно было с ним работать, без проблем.