В Челнах подорожает стоимость проезда в общественном транспорте

На три рубля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Набережных Челнов — билет будет стоить 23 рубля. Об этом сегодня сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаиль Киямов.

Соответствующие документы сейчас находятся в тарифном комитете Татарстана.

В прошлом году году стоимость проезда повысилась в Казани (с 23 до 25 рублей), Мамадыше (с 13 до 17 рублей) и Нижнекамске (с 20 до 22 рублей), пишет Татпресса.