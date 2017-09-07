В Челнах подорожало школьное питание

С 1-го сентября в Набережных Челнах стоимость питания в школьных столовых выросла. Родителям учеников младших классов теперь придется ежедневно отдавать за одноразовое питание (завтрак) на 2 руб 40 коп больше - 47 руб 90 коп. Цена за двухразовое питание для младшеклассников поднялась на 3 руб 70 коп и составляет 77 руб 20 коп в день.

Родителям старшеклассников придется платить на 2 руб 70 коп больше за одноразовое питание - 54 руб 20 коп в день и на 4 руб больше за двухразовое - 83 руб 50 коп, пишут "Челны24".