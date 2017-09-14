В Челнах подростки и две школьницы вскрыли магазин и украли пять бутылок коньяка

Это произошло в 23:00, в одном из магазинов на проспекте Мира, сообщается на сайте управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по РТ. Прибывшие на место правоохранители посмотрели записи с камеры наблюдения. На видео четверо подростков вскрыли дверь, забежали в торговый зал, забрали с витрины пять бутылок дорогостоящего коньяка, а затем скрылись с похищенным товаром в соседнем жилом доме.

Сотрудники Росгвардии отправились в дом, где и нашли злоумышленников. Ими оказались две 14-летние девушки и двое парней - 17 и 16 лет. В рюкзаке старшего нашли похищенный алкоголь. Задержанных доставили в дежурную часть отдела полиции «Электротехнический» для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».