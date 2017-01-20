В Челнах подросток украл из магазина ящик с пожертвованиями

15-летнего подростка, подозреваемого в краже ящика для пожертвований, задержали в Набережных Челнах полицейские, передает пресс-служба МВД по РТ.

Молодой человек вынес ящик с 4000 рублей из продуктового магазина в 40-м комплексе около 21:00. Очевидцы вызвали полицию и подробно описали злоумышленника.

Сотрудники патрульно-постовой службы поймали подозреваемого. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Сейчас ему грозит до четырех лет лишения свободы.