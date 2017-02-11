

В Челнах задержан депутат горсовета Сергей Яковлев

Как сообщил “Вечерке” источник в правоохранительных органах, в данный момент народный избранник находится в ОП “Центральный”.



В РТ студентку подозревают в совращении подростка

Любовь между ними не одобрили правоохранительные органы - на момент начала близких отношений юноше было только 15 лет, а вот его подруге - 18.



Челнинцы выступают против строительства медцентра рядом с домом

Исполком организовал встречу жителей дома 27/04 и представителей сети стоматологических клиник. Жители утверждают, что из-за пристроя к их дому в квартиры не будет попадать солнечный свет.



В Челнах подсчитали долги за ЖКУ

Общая задолженность населения Набережных Челнов за жилищно-коммунальные услуги выросла на 58 млн рублей.



Вкладчик Татфондбанка пикетировал Центробанк в Москве

Пострадавшие клиенты банков-погорельцев готовят также одиночные пикеты также перед зданиями Госдумы России и Агентства по страхованию вкладов.



«Эхо Москвы» могут закрыть через пять дней

Роскомнадзор прислал в адрес руководства радиостанции предупредительное письмо о нарушении закона “О СМИ”.



В Татарстане проверили качество магазинного молока (РЕЙТИНГ)

Специалисты исследовали семь наиболее популярных среди татарстанцев образцов молока из торговых сетей.