Общая задолженность населения Набережных Челнов за жилищно-коммунальные услуги выросла на 58 млн рублей (по сравнению с 2016 годом) и составила к 1 января 687 млн. Об этом сообщил на итоговом совещании отрасли начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаиль Киямов. Собираемость платежей за ЖКУ в 2016 году составила 99,3%.
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|10 февраля в 19:39
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|10 февраля в 18:55
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|10 февраля в 16:55
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Любовь между ними не одобрили правоохранительные органы - на момент начала близких отношений юноше было только 15 лет, а вот его подруге - 18.
|10 февраля в 16:45
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|10 февраля в 16:44
В Челнах подсчитали долги за ЖКУ
Общая задолженность населения Набережных Челнов за жилищно-коммунальные услуги выросла на 58 млн рублей.
|10 февраля в 15:47
Вкладчик Татфондбанка пикетировал Центробанк в Москве
Пострадавшие клиенты банков-погорельцев готовят также одиночные пикеты также перед зданиями Госдумы России и Агентства по страхованию вкладов.
|10 февраля в 14:41
«Эхо Москвы» могут закрыть через пять дней
Роскомнадзор прислал в адрес руководства радиостанции предупредительное письмо о нарушении закона “О СМИ”.
|10 февраля в 14:38
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Участие в турнире примут Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Айрат Мардеев и Антон Шибалов.
|10 февраля в 14:08
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|10 февраля в 13:01
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Комментарии:
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. 10.02.2017 19:07
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Так вы повышайте услуги ЖКХ каждый месяц.Доходы населения падают а жизнь дорожает.Так где взять деньги на услуги этого грёбаного ХКЖОтветить
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. 10.02.2017 20:57
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А советский союз не хотите вспомнить? Чиновники боялись народа, не наглели, а сейчас плевать им на народ. Одного не понимают у народа скоро терпение кончится и будет не 1917, а 2017 год задумайтесь хапуги.Ответить
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. 11.02.2017 00:23
-
Уверен, что увеличение оплаты за отопление сразу на 30 % в этом году (чтобы строить альтернативные котельные) и оплаты за утилизацию мусора (возникает как прыщ на ж... новый “федеральный оператор” или по простому - новый вротенберг) и в перспективе - абонентские платы за тротуары, бордюры, вк-сети и аэраторные поля РЕЗКО УВЕЛИЧАТ СОБИРАЕМОСТЬ ОПЛАТЫ ЗА ЖКХ. :))))) правда с чувством некой иронии :((((Ответить
Комментарии посетителей
потому, если без кондома или по недомыслию вы их используете многократно - гениталии еще долго чесаться...
яковлев, если ты сам лезешь в такой замес, ты должен быть готов к тому, что и в отделении у них не будет...
Уверен, что увеличение оплаты за отопление сразу на 30 % в этом году (чтобы строить альтернативные котельные) и...
Игорь, примите холодный душ. Или вызовете девушку из досуга. Она почешет вам гениталии, благо в Челнах с этим...
А советский союз не хотите вспомнить? Чиновники боялись народа, не наглели, а сейчас плевать им на народ....
По стопам Еретнова... власть неизобретательна...
а то, что существуют ЗППП и вобще, облико морале, ферштеен?
Так вы повышайте услуги ЖКХ каждый месяц.Доходы населения падают а жизнь дорожает.Так где взять деньги на...
Наверное этот мед.центр хотели построить в 45 ом комлексе им сдесь зарубили сейчас ищут новое место.
Ну подумаешь зачесались гениталии ну и что?
И пусть у Шендеровича матрас конфискуют.
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