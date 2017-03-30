В Челнах поезд сбил женщину

Сегодня в 10:22 в диспетчерскую МЧС поступило сообщение о том, что в Набережных Челнах поезд сбил женщину, пишет "Челны24".

Это произошло на железнодорожном мосту в поселке ГЭС, возле плотины. Мост специально создан для движения поездов и не имеет бордюра для пешеходов. Именно поэтому, двигаясь по мосту женщина оказалась в ловушке.

К счастью, как выяснили приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС, 52-летняя женщина осталась жива, но получила многочисленные травмы. Помощь сотрудников МЧС не понадобилась. К моменту их приезда очевидцы отнесли женщину в безопасное место и вызвали бригаду скорой помощи. Но и выехавшую по вызову скорую опередила бригада медиков, которая находилась поблизости и оказала женщине первую помощь, после чего пострадавшую доставили в БСМП. У неё обнаружили перелом ребер, ушибленную рану теменной области головы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.