В Челнах поймали двоих «закладчиков» с 3600 дозами наркотиков

184,6 гр «синтетики» (примерно 3600 доз) нашли полицейские Набережных Челнов у двоих «закладчиков» наркотиков в возрасте 21 года и 27 лет, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Также оперативникам стали известны шесть мест для закладок, которые молодые люди сделали в Челнах. Там нашли еще около 20 гр синтетических наркотиков.

В отношении подозреваемых следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков».