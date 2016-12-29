В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя

38 152 л фальсифицированного спиртного нашли в этом году полицейские в Набережных Челнах. Об этом стало известно сегодня на совещании о контроле над оборотом алкоголя в городе, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам и.о. начальника местного отдела Госалкогольинспекции Лилии Муллиной, в 2016-м сотрудники УМВД провели более 1000 проверок, по результатам которых составили 800 административных протоколов. В «Народный контроль» поступили 224 жалобы о незаконных продажах алкоголя. В 90 случаях факт нарушения не подтвердился.

Реальных фактов торговли спиртным без лицензий было 11, «фанфуриками» — 36, ночью — 56. Из 134 бизнесменов-нарушителей 15 — «злостных».