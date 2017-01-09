В Челнах полиция задержала группу наркосбытчиков

В Набережных Челнах стражи порядка задержали семерых участников организованной группы, занимавшихся сбытом наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

С сентября по декабрь 2016 года полицейские задержали пятерых участников группы, которые сбывали оптом и делали закладки наркотических веществ. Стражи порядка изъяли у них 560 граммов наркотиков. Позже полиция поймала еще двоих закладчиков, которые регулярно ездили в Набережные Челны и привозили в Казань наркотики. В машине задержанных и в тайниках оперативники обнаружили более 1,5 кг наркотиков.

В настоящее время, все семеро участников группы находятся под стражей. Решается вопрос об объединении возбужденных уголовных дел в одно производство.