В Челнах полиция задержала молодых людей осквернивших собор

Надписи, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих, появились на здании Свято-Вознесенского собора и у родника, расположенного у церкви, в нось с 25 на 26 июля, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям: "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний".
По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей 20-летний парень и его несовершенолетняя подруга. Решается вопрос об избрании в отношении них одной из предусмотренных законом мер пресечений.
Также следует отметить, что отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». По инициативе следственного управления прокурором данное дело передано в производство следственных органов Следственного комитета России по Республике Татарстан.
Следователи уже произвели осмотр места преступления, опрашиваются свидетели.
"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики преступлений, в том числе в сфере межконфессиональных отношений. Кроме того, следствие проинформирует о произошедшем руководство республики" - сообщает сделком РТ.
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