В Челнах поликлиники и больницы будут работать 8 марта

В целях своевременного оказания медицинской помощи населению города Набережные Челны в нерабочий праздничный день 8 марта 2017 года лечебно-профилактические учреждения будут работать следующим образом:

8 марта дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров будет организовано с 9.00 до 14.00 в поликлиниках взрослой и детской сети. Прием вызовов на дом в поликлиниках будет осуществляться с 9.00 до 13.00 часов.

Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.

Круглосуточное дежурство врачей-офтальмологов взрослому и детскому населению будет организовано в «Городской больнице №5».

Круглосуточное дежурство врачей-отоларингологов взрослому населению в «Городской больнице №5», детскому населению «Камском детском медицинском центре».

Круглосуточное оказание неотложной стоматологической помощи взрослому населению будет организовано в «Стоматологической поликлинике №2», детскому населении в «Детской стоматологической поликлинике №1».

Стационары города работают круглосуточно, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения города.