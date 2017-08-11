В Челнах после капитального ремонта открылись еще два детских сада

После капитального ремонта в Набережных Челнах открылись МБДОУ № 36 «Золотой ключик» и МБДОУ № 30 «Белочка», сообщает пресс-служба исполкома города. В детских садах ремонт начался в начале ноября прошлого года. За это время подрядные организации ООО «Медик» и ООО «СМУ УКС» отремонтировали медицинский блок, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет по обучению детей родному языку, музыкальный зал, спортивный зал, солевую комнату, изостудию.
На ремонт детских садов из республиканского бюджета выделили более 30,5 миллионов рублей каждому. Дополнительные средства из бюджета Набережных Челнов, а это более семи миллионов рублей, были выделены на покупку мебели и оборудования. Была оказана и спонсорская помощь.
«Золотой ключик» и «Белочка» работают с 1974 года, за это время в них ни разу не проводился капитальный ремонт. Каждый из этих детских садов посещают более 250 детей.
Комментарии посетителей
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...
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