В Челнах после капитального ремонта открылся детский сад «Ласточка»

Мэр города Наиль Магдеев поздравил воспитанников и их родителей с новосельем.

«Сегодня пусть и небольшой, но хороший праздник – после капитального ремонта был сдан детский сад, который не видел ремонта 45 лет. И если прежде он был на 160 мест, то теперь – на 260. Средства на ремонт были выделены из республиканского и городского бюджетов. Спасибо строителям, что в короткие сроки воссоздали храм детства» - цитируют главу города в пресс-службе исполкома.

В ходе капитального ремонта в детском саду были дополнительно открыты 4 новые группы, что позволило создать 100 новых мест для детей дошкольного возраста.

В ДОУ оборудованы медицинский блок, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет по обучению детей родному языку, изостудия, кабинет дополнительного образования, музей русско-татарского быта, кабинет ПДД, музыкальный зал, спортивный зал.