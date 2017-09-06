В Челнах построят первую синагогу

Исполком Набережных Челнов выделил земельный участок площадью 4 тысячи квадратных метров в микрорайоне Замелекесье под строительство синагоги, сообщает «БИЗНЕС Online». Как пишут СМИ, с письмом к городским властям обратились главный раввин России Берл Лазар и президент Федерация еврейских общин России Александр Борода.

«Посмотрели место, понравилось. Теперь нужно оформить все документально, и будем объявлять „народную стройку“. Я вкладывал деньги в строительство мечетей, надеюсь, и братья-мусульмане окажут нам поддержку в таком деле», — цитируют они слова председателя еврейской национальной культурной автономии Леонида Штейнберга.

Еврейская община в Челнах существует более 25 лет назад. Сейчас в городе проживают около 400 евреев.