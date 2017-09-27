В Челнах построят пятиэтажный торговый центр

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27 сентября в 14:04
ПАЗ провел собственное расследование ЧП с автобусом, который следовал из Казани в Челны
ПАЗ провел собственное расследование ЧП с автобусом, который следовал из Казани в Челны

Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе М7 в Мамадышском районе. На момент возгорания в салоне находилось 15 человек.

27 сентября в 13:47
Жителю Татарстана пришел штраф за тень от машины
Жителю Татарстана пришел штраф за тень от машины

Пользователи соцсети, где автолюбитель выложил “письмо” счастья”, предлагают ему прислать в ГИБДД тень от денежных купюр.

27 сентября в 13:25
Во время ЧМ-2018 по футболу завод КАМАЗ ждет туристов на экскурсию
Во время ЧМ-2018 по футболу завод КАМАЗ ждет туристов на экскурсию

Экскурсионно-развлекательная программа для болельщиков будет стоить от 2,5 до 9 тыс. рублей.

27 сентября в 12:56
В Нижнекамском районе в вылетевшем в кювет авто погиб непристегнутый водитель
В Нижнекамском районе в вылетевшем в кювет авто погиб непристегнутый водитель

39-летний водитель «Лады» 9-й модели превысил скорость и опрокинулся в кювет.

27 сентября в 12:32
В Челнах выберут лучших тещу и свекровь
В Челнах выберут лучших тещу и свекровь

Победителей конкурса наградят билетом на концерт российского певца Стаса Михайлова.

27 сентября в 11:25
ДУМ РТ проверит мечети республики на соответствие законам России
ДУМ РТ проверит мечети республики на соответствие законам России

Особое внимание будут уделено кадровому составу (образованию имамов, квалификации мугаллимов), а также религиозной литературе.

27 сентября в 10:13
Россияне боятся роста цен и войны
Россияне боятся роста цен и войны

Семейных конфликтов и проблем жители страны традиционно опасаются меньше всего.

27 сентября в 10:00
В Челнах открылась новая типография мирового уровня
В Челнах открылась новая типография мирового уровня

Торжественное открытие полиграфической компании Stampa состоялось на прошлой неделе.

27 сентября в 08:38
Чиновник из Зеленодольска сам у себя арендовал «Lexus»
Чиновник из Зеленодольска сам у себя арендовал «Lexus»

Следственное управление СКР по РТ сообщило о новом эпизоде в незаконной деятельности руководителя Департамента ЖКХ Олега Анисимова.
27 сентября в 08:13
В Челнах построят пятиэтажный торговый центр
В Челнах построят пятиэтажный торговый центр

Необычный дизайн здания был представлен архитектором в мэрии города.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 38 от 27 сентября, 2017г.
28 сентября 2017г. 06:27

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в 08:13
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах построят пятиэтажный торговый центр

В Челнах построят пятиэтажный торговый центр

Накануне в мэрии прошло очередное заседание градостроительного совета на котором были рассмотрены три новых проекта.

Первый проект - эскиз спортивно-торгового центра и концепция благоустройства Сармановского тракта, где прежде располагалась елка для празднования новогодних мероприятий, был принят единогласно.

"Здание будет пятиэтажным, с размещением 260 машиномест. В дизайне зданию придана скульптурность, абстрактная фигура, без главных и второстепенных фасадов",- сообщил архитектор Глеб Петрушин.

Руководитель Исполнительного комитета Ринат Абдуллин отметил, что ярмарки с Сармановского тракта перенесена в более удобное по транспортной доступности - к стадиону "Строитель". "Нужно обсудить концепцию, чтобы прийти к решению до Нового года. Идея в том, чтобы использовать пустырь без капитальных строений и привести его в порядок", - заметил он. 

Архитектор Васил Хафизов представил проект развития территории землеотвода "Приход Рождества Христова", с обустройством церковно-приходской школы, размещением церковной лавки и проект "Крестовоздвиженского Храма" за 52 комплексом, на ул. 40 лет Победы. Оба проекта были рассмотрены, сообщает пресс-служба мэрии. 

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