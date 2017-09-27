В Челнах построят пятиэтажный торговый центр

Накануне в мэрии прошло очередное заседание градостроительного совета на котором были рассмотрены три новых проекта.
Первый проект - эскиз спортивно-торгового центра и концепция благоустройства Сармановского тракта, где прежде располагалась елка для празднования новогодних мероприятий, был принят единогласно.
"Здание будет пятиэтажным, с размещением 260 машиномест. В дизайне зданию придана скульптурность, абстрактная фигура, без главных и второстепенных фасадов",- сообщил архитектор Глеб Петрушин.
Руководитель Исполнительного комитета Ринат Абдуллин отметил, что ярмарки с Сармановского тракта перенесена в более удобное по транспортной доступности - к стадиону "Строитель". "Нужно обсудить концепцию, чтобы прийти к решению до Нового года. Идея в том, чтобы использовать пустырь без капитальных строений и привести его в порядок", - заметил он.
Архитектор Васил Хафизов представил проект развития территории землеотвода "Приход Рождества Христова", с обустройством церковно-приходской школы, размещением церковной лавки и проект "Крестовоздвиженского Храма" за 52 комплексом, на ул. 40 лет Победы. Оба проекта были рассмотрены, сообщает пресс-служба мэрии.
Комментарии посетителей
27 сентября 2017. Министр образования России Ольга Васильева выступила за сокращение числа изучаемых в школах...
Извините, конечно же - Айгуль
Алсу - молодец ! Честная и смелая женщина. Сейчас так мало неравнодушных. И много тех, кто от собственной...
...в данном материале речь идет о ВОЗМОЖНОМ жестоком обращении с животным... .
Во дополнительные бабки Камазу и пускай он соберут пару сотен машин за эти деньги.
“Миллионы россиян пишут в соцсетях возмущенные сообщения после высказываний Лебедева о малышах, имеющих...
И как только люди терпят такое безобразие? Этот бесконечный лай собак, эту вонь? Может быть, и рад был бы...
«Это как то оправдывает предполагаемые издевательства хозяина по отношению к Найде?» Вот это...
Мэровская показуха. А контроль действительно плохой, его вообще нет. Киямов ни разу не спускался в переходы....
Впаяют по полной программе -года два условно, не мньше
Слабовато как-то, по нынешним меркам мелочи. Похоже на предлог, а так видно устранили.
А ведь Сергей прав! С легкой руки репортера на мужика повесили ярлык жестокого душегуба! А где обоснования, а...
Алсу, вот в чем вы правы, так в том что выводы относительно поведения обоих соседей пусть делают компетентные...
Если вы смотрели видео, то не могли не отметить его не совсем (мягко говоря) корректных действий в отношении...
Какая глупая женщина! Скандальная! Лживая! Подлая! С удовольствием позирует, строит из себя звезду! И с...
Алсу, спасибо что ответили. Я к сожалению не знаю подробности конфликта, свидетелем которого вы были. Но я не...
вот подлец
Я сама ездила к Айгуль в тот день и снимала этот конфликт. То, что Александр появится на ее участке и будет эта...
В нашей стране выживает сильнейший. Идет естественный отбор. Понятно, что когда уже родился инвалид, нужно по...
Объясню, почему врачи предлагают делать аборты, когда видят патологии развития у плода. Не потому что не...