В Челнах построят пятиэтажный торговый центр

Накануне в мэрии прошло очередное заседание градостроительного совета на котором были рассмотрены три новых проекта.

Первый проект - эскиз спортивно-торгового центра и концепция благоустройства Сармановского тракта, где прежде располагалась елка для празднования новогодних мероприятий, был принят единогласно.

"Здание будет пятиэтажным, с размещением 260 машиномест. В дизайне зданию придана скульптурность, абстрактная фигура, без главных и второстепенных фасадов",- сообщил архитектор Глеб Петрушин.

Руководитель Исполнительного комитета Ринат Абдуллин отметил, что ярмарки с Сармановского тракта перенесена в более удобное по транспортной доступности - к стадиону "Строитель". "Нужно обсудить концепцию, чтобы прийти к решению до Нового года. Идея в том, чтобы использовать пустырь без капитальных строений и привести его в порядок", - заметил он.

Архитектор Васил Хафизов представил проект развития территории землеотвода "Приход Рождества Христова", с обустройством церковно-приходской школы, размещением церковной лавки и проект "Крестовоздвиженского Храма" за 52 комплексом, на ул. 40 лет Победы. Оба проекта были рассмотрены, сообщает пресс-служба мэрии.