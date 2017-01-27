В Челнах появился комплекс по переработке полиэтилена

Здание экопромпарка, который перерабатывает полиэтилен, в промышленной зоне Набережных Челнов посетил накануне глава города Наиль Магдеев, передает пресс-служба мэрии.

Ему продемонстрировали линию переработки бывшего в употреблении промышленного полиэтилена. Там его очищают и стирают в крошку, которую в дальнейшем используют для производства пластмассовых изделий. Этот комплекс — стартовый, в скором времени к нему прибавится еще три подобных. Руководство площадки «Мехуборка групп», занимающееся вопросом перехода к статусу индустриального парка, сообщило, что в ближайших планах определен запуск производств, связанных с переработкой резины и пластика. Директор по региональному развитию компании Ролан Шамсутдинов попросил Магдеева помочь с подачей электричества, чтобы запустить новое оборудование для начала работы новых резидентов.

«Готов помочь! Тема переработки отходов актуальна, к тому же этот год посвящен сохранению экологии. Создавая новое производство, у вас есть возможность стать резидентами ТОСЭР. Территория опережающего развития — это наша перспектива, это налоговые преференции для бизнеса и хорошая площадка для дальнейшего развития», –—отметил глава города.

Структура экомпромпарка включает девять зданий, пока возвели одно отапливаемое. К июлю этого года планируется запуск административно-бытового корпуса и склада.

В середине мая 2016-го Магдеев пообещал, что завозить мусор из других регионов в Челны не будут. Следовательно, такой объем строительных работ — исключительно для одного города.