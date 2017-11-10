В Челнах появится новый район с квартирами по соципотеке

Строящийся 63-й микрорайон Набережных Челнов рассчитан на 12 500 жителей. Здесь возведут 17 жилых десяти- и семнадцатиэтажных домов на 3 500 квартир общей площадью 207 тыс. кв. м. Инвестор-застройщик домов – Государственный жилищный фонд (ГЖФ) при Президенте Республики Татарстан. Жилой комплекс будет обеспечен всей инфраструктурой: школой на 1 100 учеников, тремя детскими садами на 240 детей каждый, лечебными и торговыми учреждениями. Сейчас здесь идёт строительство двух домов на 538 квартир, которые сдадут в 2018 году. В планах – возведение ещё трёх домов на 738 квартир, передает пресс-служба исполкома города.
Как рассказал заместитель исполнительного директора ГЖФ Джаудат Саляхов, есть предложение назвать строящийся 63-й комплекс «Президентским».
Согласно новым требованиям будет обустроена дорожная сеть комплекса: проезды шириной семь метров, парковка на каждую квартиру. Прокладка внутриквартальных дорог намечена на лето 2018 года. Дорога у дома 63/15 уже сделана. Следует отметить, что дома спроектированы с учетом оптимальных архитектурно-планировочных решений из современных трехслойных железобетонных панелей, обеспечивающих хорошую теплостойкость и климатическую устойчивость. Все квартиры в новостройках строятся в чистовой отделке – с хорошими межкомнатными и входными дверями, пластиковыми и деревянными окнами, сантехникой, качественными отделочными материалами, системой пожаротушения. Каждая квартира оборудована счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.
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