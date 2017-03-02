В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)

Гематому на лбу получила фотограф Резеда Микульская в результате стычки с председателем набережночелнинского отделения Союза художников России. Об этом ее муж, Станислав, сообщил на своей странице «Вконтакте», подкрепив слова фотографиями пострадавшей, на лбу которой видна ссадина и шишка, а также видеороликом инцидента, снятым на его телефон.
По словам Микульского, накануне он с женой и двухлетним ребенком купили торт и пришли к офису.
«Купили тортик. Хотели зайти в "Союз художников" поздравить художника Мадияра Хазиева с днем рождения. А председатель Гайфутдинов Факиль Фоатович встал в дверях и не пускал. Слово за слово, закончилось дракой. На 50-й секунде пошел у меня мобильник отбирать. В итоге вся видеозапись закрутилась. И Факиль ударил Резеду ключами по голове"», — пояснил Микульский.
Однако, как сообщил Микульский, кроме удара связкой ключей, его жена получила кулаком по лицу. Кроме того, по его словам, Гайфутдинов пригрозил Микульской, что «измордует» ее, мужа и ребенка, если еще раз увидит их рядом с офисом Союза художников, пишет KazanFirst.
«А мы, знаете ли, живем в соседнем доме, каждый день ходим по этой дороге возле входа в союз. Нам что теперь стороной обходить это место из-за неадекватности этого человека? Если у него что-то не в порядке со здоровьем, и если не хочет лечиться, пусть хотя бы не занимает такую должность председателя союза художников», — заключил Микульский.
Пара уже написала заявление о произошедшем в полицию, пострадавшая проходит судмедэкспертизу.
«В Фонде бывают такие странные происшествия. Лет 10 назад схлестнулись с одним таким там же когда шли в гости к Мадьяру Шариповичу. С тех пор стараюсь созваниваться с ним чтобы встретил», — написала в комментариях к фотографиям знакомая пары Наталья Тюнева.
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