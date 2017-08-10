В Челнах представили нового руководителя следственного отдела

Сегодня в мэрии города был представлен новый руководитель следственного отдела Набережных Челнов Камиль Халиев. В ходе встречи приняли участие руководители федеральных, республиканских ведомств, представители структурных подразделений исполнительного комитета, сообщает пресс-служба города.
Руководитель следственного управления РТ Павел Николаев, представляя Камиля Равильевича, отметил его заслуги за время работы:
«Набережные Челны - это достаточно серьезный город и следственный отдел, работающий здесь, совместно с другими правоохранительными и контролирующими органами проделывает серьезную работу. Камиль Халиев с 1999 года работает в органах прокуратуры и является настоящим профессионалом. Он ответственный, порядочный человек, который работает по совести и по закону» - сказал он.
Камиль Халиев в ответном слове поблагодарил за доверие: «Рад по долгу службы оказаться в этом огромном красивом городе. Оказавшись здесь, был в первую очередь удивлен масштабом проспектов, красотой города. Ранее я работал в межведомственных следственных отделах и оказавшись в Челнах, ощутил разницу в подходе и объемах работы, с которым столкнулся в первое время».
Мэр города Наиль Магдеев заметил, что знаковое событие – представление нового руководителя следственного комитета города - происходит в памятный день: день присвоения статуса города Набережным Челнам, и обозначил систему работы в городе: «Традиционно мы активно общаемся на уровне первых руководителей правоохранительных органов – каждый понедельник мы прокурором города, силовыми структурами обсуждаем вопросы жизнедеятельности города. Это помогает «сверить часы», работать на общий результат: совместная работа правоохранительного блока помогает удерживать спокойную и нормальную ситуацию в городе Набережные Челны по охране общественного порядка» - цитируют главу города в пресс-службе.
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