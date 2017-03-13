В Челнах при проведении сварочных работ погиб мужчина

|13 марта в 16:50
При ремонте полуприцепа цистерны 59-летним электрогазосварщиком произошел взрыв.
|13 марта в 15:48
Стражи порядка предупреждают о мошенниках, которые представляются социальными работниками, представителями нетрадиционной медицины, якобы, «снимающими порчу».
|13 марта в 15:03
Победитель соревнования получит звание “Мастер спорта России”.
|13 марта в 13:08
Они признан виновным за «организацию не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах».
|13 марта в 12:22
Напомним, ранее Роберт Мусин заявил о своей невиновности и готовности сотрудничать со следствием.
|13 марта в 12:01
Введен лимит в 50 тысяч рублей (830 долларов). Ранее в соцсетях распространялась информация о проблемах в банке.
|13 марта в 11:55
5-летний Давид Андреев впервые участвовал в Открытом республиканском телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык – 2017».
|13 марта в 10:23
После многочисленных ударов ногами по голове, потерпевший скончался, подозреваемые задержаны
|13 марта в 10:03
29-летний мужчина – житель новой части города Набережные Челны подозревается в совершении кражи.
|13 марта в 09:31
В момент запуска системы, с 2019 года, всем работникам будет предложено через работодателей выбрать НПФ, заключив с ним договор, и ставку взноса — от 0 до 6% от зарплаты.
Комментарии посетителей
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