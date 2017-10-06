В Челнах применяют новую систему изучения татарского языка

Вход | Регистрация
Курсы валют (06.10.2017):
$57.78320 67.93570
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
+9° +9° +9°
День
06 октября		 Вечер
06 октября		 Ночь
07 октября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
06 октября в 12:11
Участок трассы Альметьевск — Лениногорск закроют до 31 октября
Участок трассы Альметьевск — Лениногорск закроют до 31 октября

Водители могут объехать участок через дороги Лениногорск — Карабаш, Альметьевск — Чупаево и федеральную автомобильную дорогу «Казань — Оренбург».

06 октября в 11:33
Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей
Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей

О дате и месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
06 октября в 10:41
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа

По информации источника агентства в правоохранительных органах, звонки инициировали лица, связанные с «Исламским государством».

06 октября в 10:16
В Челнах развернули “полевые кухни”
В Челнах развернули “полевые кухни”

В рамках проведения тренировки по гражданской обороне на территории города обустроили подвижные пункты питания.

06 октября в 09:38
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии

С 1 февраля 2017 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом индексации составляет 4 805 рублей 11 копеек.

06 октября в 09:23
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека

Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на станции Покров в 3 часа ночи.

06 октября в 08:28
Экологи на 10 дней приостановили работу предприятия в Челнах
Экологи на 10 дней приостановили работу предприятия в Челнах

Причиной стали черный дым, неприятный запах и отсутствие специального разрешения.

06 октября в 08:05
Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества
Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества

В Челнах прошла рабочая встреча по вопросам трудоустройства осужденных и получения ими допобразования.

05 октября в 16:41
В Казани началась новая волна эвакуации из-за звонков о минировании
В Казани началась новая волна эвакуации из-за звонков о минировании

Эвакуируются сотрудники и посетители торгового центра «Тандем», а также Министерства культуры РТ и Министерства по делам молодежи и спорта РТ.

05 октября в 15:31
В РТ страдающий шизофренией мужчина убил и съел хозяина дома, в котором гостил
В РТ страдающий шизофренией мужчина убил и съел хозяина дома, в котором гостил

Трагедия произошла сегодня ночью, 5 октября, в селе Новое Ильдеряково Аксубаевского района.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 33%
Проголосовало: 58

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 39 от 06 октября, 2017г.
06 октября 2017г. 12:58

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Начальник ГИБДД Чистополя наказан за “некорректные выражения” (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 12:38
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах применяют новую систему изучения татарского языка

В Челнах применяют новую систему изучения татарского языка

Министерство образования и науки Татарстана совершенствует методику преподавания татарского языка русскоязычным детям. Второй год подряд по 50 учителей Казани и Набережных Челнов участвуют в новом проекте методической сертификации учителей татарского языка, сообщает sntat.ru. Они обучают русскоязычных детей не родному для них языку по системе Валерии Мещеряковой.

Внедрять новую систему начали в первых классах, сейчас преподавание по методике Мещеряковой ведется и во вторых классах. Особенность новой системы в том, что обучение русскоязычных детей начальных классов татарскому языку ведется в непринужденной игровой форме. 

«Знаем, что не всем детям удается заговорить на татарском языке. И проблема, как раз, в методике преподавания. Но коммуникативные технологии, если их правильно использовать, конечно, помогают. Нам говорят, что учебники не те. Но учебники – это лишь инструмент для работы учителя, самое главное – методика преподавания предмета, то есть правильные приемы, методы и технологии», – цитирует СМИ начальника отдела развития дополнительного профессионального  образования Минобрнауки РТ Розу Шаяхметову.

По ее словам, промежуточные итоги подтвердили эффективность методики. «Эту технологию надо использовать. Методика неплохо работает, потому что детям и их родителям нравятся такие уроки. Раньше они просто списывали упражнения, занимались грамматикой, выучивали наизусть длинные стихи или прозу, но плохо говорили на татарском языке. Учителя тоже рады, что есть эффект», – заметила собеседница информагентства. 

Оцените материал:
  • Понравился: 2
  • Не понравился: 8
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?

Комментарии:

.
05.10.2017 20:23

Подход правильный, но только уроков для изучения языка недостаточно. Среда - частично языковая, и эту возможность нужно использовать. Представим себе, что некто эмигрировал в Америку, там записался на курсы, но кроме этих аудиторных занятий язык больше нигде не использует - ни на улице, ни в разговорах с американцами, не смотрит ТВ и не читает ничего. Скоро ли он научится разговаривать на английском? И научится ли вообще? Кстати, методика эта не Мещеряковой, а давно и хорошо известная. Может, Мещерякова впервые начала её применять в обучении татарскому? Ну, если только так...

Ответить
.
05.10.2017 20:38

А теперь обьясните смысл изучения татарского яхыка.Зачем?

Ответить
.
06.10.2017 08:37

для русскоязычных учеников татарский должен быть по желанию и уж точно не должно быть по нему обязательных экзаменов и егэ даже для татар. руководство республики не хотят понимать, что насильно мил не будешь, а только “стерпится - слюбится”. чувствуют, что дашь слабину - и будет массовый отход от изучения татарского, т.к. он не нужен подавляющему большинству.

Ответить
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru