В Челнах применяют новую систему изучения татарского языка

Министерство образования и науки Татарстана совершенствует методику преподавания татарского языка русскоязычным детям. Второй год подряд по 50 учителей Казани и Набережных Челнов участвуют в новом проекте методической сертификации учителей татарского языка, сообщает sntat.ru. Они обучают русскоязычных детей не родному для них языку по системе Валерии Мещеряковой.

Внедрять новую систему начали в первых классах, сейчас преподавание по методике Мещеряковой ведется и во вторых классах. Особенность новой системы в том, что обучение русскоязычных детей начальных классов татарскому языку ведется в непринужденной игровой форме.

«Знаем, что не всем детям удается заговорить на татарском языке. И проблема, как раз, в методике преподавания. Но коммуникативные технологии, если их правильно использовать, конечно, помогают. Нам говорят, что учебники не те. Но учебники – это лишь инструмент для работы учителя, самое главное – методика преподавания предмета, то есть правильные приемы, методы и технологии», – цитирует СМИ начальника отдела развития дополнительного профессионального образования Минобрнауки РТ Розу Шаяхметову.

По ее словам, промежуточные итоги подтвердили эффективность методики. «Эту технологию надо использовать. Методика неплохо работает, потому что детям и их родителям нравятся такие уроки. Раньше они просто списывали упражнения, занимались грамматикой, выучивали наизусть длинные стихи или прозу, но плохо говорили на татарском языке. Учителя тоже рады, что есть эффект», – заметила собеседница информагентства.