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17 октября в 17:54
Устный экзамен по русскому языку станет обязательным в России с 2019 года‍
Устный экзамен по русскому языку станет обязательным в России с 2019 года‍

Планируется, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля, сообщают в Рособрнадзоре. Экзамен будет оцениваться в формате зачет/незачет, как и итоговое сочинение, которое пишут одиннадцатиклассники.
17 октября в 17:22
В ПФР Челнов рассказали, как можно узнать о сформированных пенсионных правах
В ПФР Челнов рассказали, как можно узнать о сформированных пенсионных правах

Для получения информации зарегистрируйтесь на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

17 октября в 16:37
Жители Татарстана жалуются на излишнее тепло в квартирах
Жители Татарстана жалуются на излишнее тепло в квартирах

В Доме правительства РТ отметили, что если у жильцов домов есть серьезные замечания в адрес управляющих компаний, то им следует обращаться в жилищную инспекцию.

17 октября в 15:37
В Челнах людей с инвалидностью научат создавать сайты и веб-приложения
В Челнах людей с инвалидностью научат создавать сайты и веб-приложения

Седьмого ноября в ИТ-парке начнется обучение по WEB-разработке для людей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный проект называется «inIT».

17 октября в 08:37
В Челнах принимают заявки для участия в городском этапе премии «Студент года-2017»
В Челнах принимают заявки для участия в городском этапе премии «Студент года-2017»

В этом году конкурс пройдет по 15 номинациям. Студенты города могут подать свои заявки до 5 ноября в МЦ «Нур», в кабинет Городского студмовета.

17 октября в 08:27
Минздрав поддержал запрет курения возле подъездов
Минздрав поддержал запрет курения возле подъездов

Ведомство хочет запретить курение на открытом воздухе на расстоянии менее 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Жители нижних этажей не должны вдыхать дым.
17 октября в 08:11
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В РТ за неделю заразились ОРВИ 13 тысяч человек

На сегодня заболеваемость на территории республики ниже эпидпорога на 7,8%, уточняют специалисты Роспотребнадзора.

17 октября в 08:07
В Татарстане мужчина застрелил сына и ранил сноху
В Татарстане мужчина застрелил сына и ранил сноху

От полученного огнестрельного ранения сын подозреваемого скончался на месте. В настоящее время стрелявший свою вину признал. В содеянном не раскаивается.

16 октября в 16:55
Челнинцы пожаловались экологам на невозможность дышать в городе
Челнинцы пожаловались экологам на невозможность дышать в городе

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили, что виновником загрязнения стало ООО «Лес-Сервис», его деятельность приостановили на 30 суток.

16 октября в 16:31
В Челнах впервые возбудили уголовные дела на уклонистов от прохождения медосмотра в армию
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Во время осеннего призыва на медицинские комиссии вызовут около 2 000 молодых людей. Основная категория – это студенты, которые будут оформлять право на отсрочку.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах принимают заявки для участия в городском этапе премии «Студент года-2017»

В Челнах принимают заявки для участия в городском этапе премии «Студент года-2017»

В Набережных Челнах стартовал прием заявок для участия в городском этапе республиканской премии «Студент года-2017».

В этом году конкурс пройдет по 15 номинациям. По традиции городской этап конкурса проводят Городской студенческий совет и молодежный центр «Нур» при поддержке отдела по работе с молодежью Управления образования и по делам молодежи исполкома города.

Конкурс пройдет по таким номинациям, как «Спортсмен года», «Интеллект года», «Общественник года», «Журналист года», «Творческая личность года», «Студенческое СМИ года» «Студенческий творческий коллектив года», «Студенческая общественная организация вуза/ссуза», «Орган студенческого самоуправления общежития», «Студенческий трудовой отряд», «Студенческая научная организация года», «Студенческий проект года», «Волонтер года» и «Иностранный студент года», а также «Гран-при Студент года».

Образовательные организации высшего и профессионального образования, а также студенты города могут подать свои заявки до 5 ноября в МЦ «Нур», в кабинет Городского студмовета. 

Заявка представляет собой портфолио с рядом документов, которые прописаны в положении конкурса. Победители городского этапа будут поощрены дипломами и призами и будут направлены для участия на республиканский этап. 

Положение о премии опубликовано в разделе «Документы» в группе «ВКонтакте» Городского студенческого совета Автограда, сообщает пресс-служба мэрии города.

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