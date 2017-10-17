В Челнах принимают заявки для участия в городском этапе премии «Студент года-2017»

В Набережных Челнах стартовал прием заявок для участия в городском этапе республиканской премии «Студент года-2017».
В этом году конкурс пройдет по 15 номинациям. По традиции городской этап конкурса проводят Городской студенческий совет и молодежный центр «Нур» при поддержке отдела по работе с молодежью Управления образования и по делам молодежи исполкома города.
Конкурс пройдет по таким номинациям, как «Спортсмен года», «Интеллект года», «Общественник года», «Журналист года», «Творческая личность года», «Студенческое СМИ года» «Студенческий творческий коллектив года», «Студенческая общественная организация вуза/ссуза», «Орган студенческого самоуправления общежития», «Студенческий трудовой отряд», «Студенческая научная организация года», «Студенческий проект года», «Волонтер года» и «Иностранный студент года», а также «Гран-при Студент года».
Образовательные организации высшего и профессионального образования, а также студенты города могут подать свои заявки до 5 ноября в МЦ «Нур», в кабинет Городского студмовета.
Заявка представляет собой портфолио с рядом документов, которые прописаны в положении конкурса. Победители городского этапа будут поощрены дипломами и призами и будут направлены для участия на республиканский этап.
Положение о премии опубликовано в разделе «Документы» в группе «ВКонтакте» Городского студенческого совета Автограда, сообщает пресс-служба мэрии города.
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