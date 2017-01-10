В Челнах продают опасную для здоровья “незамерзайку”

В трех районах Татарстана обнаружена опасная для здоровья незамерзающая жидкость для автомобильных стекол.
В Набережных Челнах, Заинске и Актаныше продавали жидкость с метанолом. Лабораторные анализы показали превышение нормы вещества в 500 раз.
Медики предупреждают, что этот яд может вызвать паралич нервной системы и привести к летальному исходу. Метанол не имеет запаха и цвета, так что водитель не сможет определить, содержится ли вещество в «незамерзайке».
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не покупать жидкость для автомобильных стекол на трассе, где вам не покажут сертификаты качества, сообщает Татпресса.
Комментарии посетителей
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