В Челнах продолжаются поиски пропавших школьниц

Информацию о пропавших девочках распространила в минувшее воскресенье координатор ПСО Челны Поиск «Василиса» Екатерина Денисенко.

14-летняя Мария Земляных ушла из дома 10 октября и так и не вернулась.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170-172 см, телосложение худощавое, волосы темные, мелированные, глаза карие.

Была одета в пуховик до колен кирпичного цвета, синие джинсы, серые осенние сапоги.

16-летняя Элеонора Фрейберг пропала 6 октября. На вид ей 16-17 лет, рост 170-172 см, худощавого телосложения, волосы обесцвеченные, глаза голубые.

Была одета в светло-серый пуховик до бедра с капюшоном, голубые джинсы, белую футболку.

О поисках двух девочек из Набережных Челнов 14 и 16 лет заговорили и в Башкирии. Как пишут местные СМИ, родственники предполагают, что именно там могут быть девочки.

Всех, кому известно о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам 02 и 8-917-915-86-85 (волонтеры).