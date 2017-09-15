В Челнах пройдет фестиваль настольных игр

19 сентября с 16:00 до 18:00 на набережной Г. Тукая в рамках проекта «Музейный вторник» пройдет «Фестиваль настольных игр». Сотрудники «Историко-краеведческого музея» будут играть с жителями и гостями города в шашки, домино, лото, пятнашки, а также современные игры, популярные среди детей и молодежи, сообщает пресс-служба исполкома города.
Настольные игры — одно из самых популярных развлечений среди молодежи и в кругу семьи, и из года в год всё больше людей присоединяются к этому хобби. Сотрудники музея заверили, что настольные игры — это чудесный, интереснейший и увлекательный мир, а также культурное и интеллектуальное развлечение. «Фестиваль настольных игр» — это именно то место, в котором каждый сможет найти подходящую игру независимо от возраста и интересов.
Комментарии посетителей
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