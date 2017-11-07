В Челнах пройдет «горячая линия» по вопросам школьного питания

С 7 по 17 ноября 2017 года будет организована работа «горячей линии» по вопросам школьного питания.

Получить консультацию можно в территориальном отделе Управлении Роспотребнадзора по телефону: (8552) 32-05-39, а также в Консультационном пункте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Набережные Челны» по телефону: (8552) 46-41-52.

Граждане могут задать свои вопросы по указанным телефонам с 9:00 до 15:00.