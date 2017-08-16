В Челнах пройдет концерт памяти Виктора Цоя

19 августа на Майдане состоится концерт памяти Виктора Цоя. Исполнять бессмертные песни легендарного музыканта будут местные группы, такие как «Виниловый остров», «Ансат», «Римма Бахтеева & Band» и коллектив из Елабуги «Second Wind».



Концерт начнется в 18:00, вход свободный. Напомним, подобное мероприятие на самой большой площадке города пройдет во второй раз. В прошлом году организаторы убедились, что челнинцы помнят и любят творчество лидера группы "Кино". Тогда во время концерта были собраны пожертвования на лечение отца Виктора Цоя, Роберта Максимовича.