19 августа на Майдане состоится концерт памяти Виктора Цоя. Исполнять бессмертные песни легендарного музыканта будут местные группы, такие как «Виниловый остров», «Ансат», «Римма Бахтеева & Band» и коллектив из Елабуги «Second Wind».
Концерт начнется в 18:00, вход свободный. Напомним, подобное мероприятие на самой большой площадке города пройдет во второй раз. В прошлом году организаторы убедились, что челнинцы помнят и любят творчество лидера группы "Кино". Тогда во время концерта были собраны пожертвования на лечение отца Виктора Цоя, Роберта Максимовича.
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В Челнах пройдет концерт памяти Виктора Цоя
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В Челнах пройдет концерт памяти Виктора Цоя
19 августа на Майдане состоится концерт памяти Виктора Цоя. Исполнять бессмертные песни легендарного музыканта будут местные группы, такие как «Виниловый остров», «Ансат», «Римма Бахтеева & Band» и коллектив из Елабуги «Second Wind».
Комментарии посетителей
налысо подстриженный и на молнии пишется раздельно!
кто сказал что он добрейшее. Я думаю хозяева выгуливают, потому что нет уважения к чужим людям.Хозяева сами...
скопировали вставили вот и работа журналистов
!
«Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РФСРФ» № 449 от 23.09.1980 года....
потому что он животное
http://777novosti.ru/putin-ubral-prezidenta-tatarstana-rustama-minnihanova/
Призвать к ответу за преступление!
А почему в противовес не написали, что в городе нет мест для выгула собак...ни одной площадки в шаговой...
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