В Челнах пройдет митинг “против террора”

8 апреля в 12.00 у стелы в парке Победы пройдет патриотическая акция "Вместе против террора", сообщает пресс-служба мэрии города.

"Мероприятие проводится по инициативе Общественной организации "Союз отцов", поддержке Набережночелнинского территориального отделения Татарстанской Республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов и местной общественной организации "Совет молодежи предприятий и организаций г. Н. Челны". Главная цель акции – сплотиться в борьбе против главной угрозы современного общества – международного терроризма, а также поддержать пострадавших от этой страшной беды во всех странах и городах мира", говорится в сообщении.