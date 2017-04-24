В Челнах пройдет молодежный антикоррупционный форум «За честные Челны»

27 апреля в молодежном центре «Нур» Набережных Челнов состоится молодежный антикоррупционный форум «За честные Челны», сообщает пресс-служба мэрии.
Главной целью форума является привлечение молодежи к реализации антикоррупционных мероприятий. В нем примут участие более 100 студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего и профессионального образования Автограда. Участников форума ожидают секционная работа, встречи с органами законодательной и исполнительной власти, дискуссии, тестирование на общую эрудицию, разработка социальных акций и мероприятий.
Также на форум приглашены руководители образовательных организаций высшего и профессионального образования города Набережные Челны, которые станут участниками круглого стола на тему: «Образование и коррупция: настоящее и будущее». Гостями форума станут депутат Государственной Думы Российской Федерации Альфия Когогина, начальник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов, начальник Управления образования и по делам молодежи исполнительного комитета Винер Харисов, помощник мэра по противодействию коррупции Алексей Тарабукин и другие.
Итогом форума станет декада антикоррупционных мероприятий на территории Челнов под лозунгом «Честным быть модно!», которые участники форума разработают самостоятельно под руководством лидеров антикоррупционного движения.
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