В Челнах пройдет “Парад Отцов”

24 февраля в 12:00 на территории Городского дворца творчества детей и молодежи № 1 пройдет Парад отцов. Как сообщают организаторы, целью проведение спортивно-активного мероприятия является создание условий для сохранения возрождения семейных традиций, посредством укрепления социально-этического статуса «отца» в семье и обществе. В нем примут участие папы, прошедшие обучение в рамках «Родительского университета» по курсу «Отцовский спецназ».
На протяжении 7 лет членами РОО РТ «Союз отцов» совместно с активистами Татарстанского отделения Международного общественного движения «РОдительская ЗАбота» в городе Набережные Челны ведется работа в рамках проекта «Семейная политика»: еженедельные занятия в «Университете для родителей», «Школа мужа и жены», ежегодные «Парады отцов», обучающие семинары-практикумы, мастер-классы, дискуссии для родителей в рамках ежегодных Республиканских и Международных Родительских Чтений.
Комментарии посетителей
Ходят слухи что их каток собираются закрыть под очередной ТЦ
Непонятно. Вообще лишили госаккредитации или только по указанной специальности? Там же учителей по разным...
Игорь, ну что же Вы так про отца то ... PS: уши у него были сильно оттянутые ?
Да, действительно, слово секретарь - многозначное: 1) секретарь в приёмной 2) секретарь райкома (горкома,...
У меня отец был мусульманин свинью жрал за уши не оттянешь и ничего
Моя мама родом с Хайбуллинского района Башкортостана ,ее отца и дядю тоже арестовали и репрессировали как...
Даю пояснения. В 1936 г Тукееву Федосию(Федору) Петровну 14-летнию направили работать в автобазу в г Баймак,...
Скорее всего нашли крайнего.Ему светит Белый лебедь.Ну или Чёрный дельфин.
А почему в РТ нельзя выращивать свинок? Кроме мусульман есть и другие народы, которым она совсем не запрещена...
Уважаемый Юрий Иванович! От всей души поздравляю с Юбилеем!!! И желаю крепкого здоровья и бодрости духа на...
Вероника, умница. Наверное, многие челнинцы знают о том, как ты росла и следили за твоей судьбой. Ты самая...
Придурок, возьми другой ник. Этот опасен. Предупреждали - могут вычислить. Сейчас по IP Великого и Ужасного...
жалко мальчишку(((. неужели так просто можно пронести в школу оружие? вроде везде пропускная система, чуть ли...
Поэтому можете смело строить свои свинарники напротив казанского кремля. А че ? Они же по последнему слову...
Мусульманам нельзя есть свинину, нельзя прикасаться к свинине и нельзя получать прибыль от свинины. Поэтому...
Ну и что с того, что ты русский ? Вот если у тебя был папа юрист и ты послал бы жирика вот тогда - огого, вот...
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
Ну и придумают же хрень всякую...
А мне нравится Врок! Всегда туда ходила и до сих пор хожу. Продавцы вполне приветливые, а то что следят, так...
Я хоть и русский, но с удовольствием послал бы подальше Жирика... Москва слишком много высасывает из регионов...