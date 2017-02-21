В Челнах пройдет “Парад Отцов”

24 февраля в 12:00 на территории Городского дворца творчества детей и молодежи № 1 пройдет Парад отцов. Как сообщают организаторы, целью проведение спортивно-активного мероприятия является создание условий для сохранения возрождения семейных традиций, посредством укрепления социально-этического статуса «отца» в семье и обществе. В нем примут участие папы, прошедшие обучение в рамках «Родительского университета» по курсу «Отцовский спецназ».

На протяжении 7 лет членами РОО РТ «Союз отцов» совместно с активистами Татарстанского отделения Международного общественного движения «РОдительская ЗАбота» в городе Набережные Челны ведется работа в рамках проекта «Семейная политика»: еженедельные занятия в «Университете для родителей», «Школа мужа и жены», ежегодные «Парады отцов», обучающие семинары-практикумы, мастер-классы, дискуссии для родителей в рамках ежегодных Республиканских и Международных Родительских Чтений.