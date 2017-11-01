В Челнах пройдет прием граждан по вопросам нарушения трудового законодательства

7 ноября общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан г. Набережные Челны Эльвира Мифтахова проводит прием граждан совместно с начальником отдела Государственной инспекции труда в Республике Татарстан в г. Набережные Челны Фаридом Гайнуллиным по вопросам нарушения трудового законодательства.

Прием будет проводиться с 10.00ч. до 12.00ч. в здании Общественной приемной мэра города (г.Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д.7 (Новый город, д. 3/18).

Требуется предварительная запись по телефонам: (8552) 71-39-09, 70-31-03, сообщает пресс-служба исполкома города.