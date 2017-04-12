В Челнах пройдет пройдет «Библионочь»

В Центральной городской библиотеке (бульвар Ямашева, 4/14А) 22 апреля с 18:00 до 22:00 пройдет «Библионочь» - ежегодная Международная акция.

В этот вечер залы библиотеки станут импровизированными тематическими площадками, каждая из которых предложит свою программу. В 18:00 состоится открытие выставки члена союза художников РФ и РТ Галины Анютиной. Её работы находятся в частных коллекциях России, Франции, Германии. На выставке будут работы в технике батик.

Гостям библиотеки представится возможность увидеть выставку кукол ручной работы, изготовленных мастерицами клуба «Ожившие куклы» ДДН «Родник». Также запланировано выступление музыкантов и поэтов.

В актовом зале состоится встреча с одной из популярных писательниц современности Зифой Кадыровой. Вниманию гостей будет представлен отрывок из спектакля «Язмыш сынавы» («Испытание судьбы»), поставленного по одноименному произведению писательницы в исполнении артистов Набережночелнинского Татарского драматического театра.

В литературно-краеведческом музее с 19:00 часов начнется литературный вечер с участием литераторов и писателей, стоявших у истоков литературной жизни автограда.

Молодежь города в 19:00 приглашается на просмотр социального кино «Маяк». О мечтах и несбывшихся надеждах юношеского возраста, об отношениях поколений и их влиянии на жизнь расскажет художественный фильм Валерия Лаптева «На чужом празднике». После просмотра фильма состоится диспут по фильму.

Для маленьких гостей подготовлена программа, во время которой они узнают о разных состояниях воды, как важна для всех вода, поговорят о бережном отношении к природе, поучаствуют в конкурсах и викторинах. В химической лаборатории посмотрят опыты с водой.

Детям и взрослым представится возможность принять участие в мастер- классе по искусству рисования на песке.