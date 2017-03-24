В Челнах пройдет школа для онкопациентов по питанию во время химиотерапии

27 марта в 15:00 в центральной городской библиотеке им. М. Джалиля в Набережных Челнах пройдет школа для онкологических пациентов и их родственников. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского клинического онкологического диспансера.

Врачи выступят с лекциями, на которых расскажут: о реабилитации: видах лечения, которые можно применять онкопациентам, о питании во время химиотерапии и особенностях оказания психологической помощи и поддержке людей с онкологическими заболеваниями.

На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный, пишет ИА «Татар-информ».