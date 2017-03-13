В Челнах пройдет всероссийский турнир по Армейскому рукопашному бою

Ежегодный турнир по Армейскому рукопашному бою, посвященный ветеранам спецподразделений вооруженных сил Российской Федерации получил статус Всероссийского и вошел в план спортивных мероприятий ВС РФ. С этого года турнир пройдет в рамках партийного проекта «Сыны Отечества».
Кроме того турнир получил статус «мастерского», т. е. победителю присвоят звание «Мастер спорта России», что позволит принять большое количество высококвалифицированных спортсменов из числа военнослужащих, повысить престиж армейского рукопашного боя и службы в ВС РФ среди молодежи.
Турнир состоится 25-26 марта на базе МАУДО «ДЮСШ "Витязь", в нем примут участие лучшие спортсмены ВС РФ из более чем 20 регионов страны.
Торжественное открытие с участием почетных гостей - ветеранов спецподразделений ВС РФ и СССР, в также финальные поединки и награждение состоятся 26 марта с 12.00 до 15.00.
Комментарии посетителей
У молодых семей хотя бы есть возможность приобрести жилье. Считаю, что не нужно отменять. Очень много семей...
Да он как только стал председателем сразу 4 огромных дома построил-себе и детям.Чтоб они сгорели все....До него...
Эта паника выгодна самому банку: банк является участником системы обязательного страхования вкладов...
Как не оправдала? А как же отчеты постоянные путиновские и медведевские, как все феерично и радужно стало...
Когда рождаемость растёт - это достижения нынешних властей, когда она падает - это отголоски 90-х годов. А...
Вы пытались получить кредит от своего местного финансового учреждения И вам не был предоставлен один из-за...
Психология быдла
” Обслуживают” , простите, проститутки, ну, или на худой конец, жители(ю) знакомые с понятием ОБСЛУЖИВАТЬ и, тем...
Налоги все платят, даже сотрудники “скорой”
Огромное спасибо врачам, медсёстрам, санитаркам и буфетчицам Челнинских больниц и поликлиник.За то, что вы...
Нечего защищать скорую. Не обломятся-приедут. Итак за все врачам платим. Я сама решаю, нужна мне помощь или...
Вот из за таких мучаются все и медики и другие действительно нуждающиеся в скорой помощи. Налоги он платит, а...
К нам скорая ехала 6 час, потом мы сами сбили температуру и их не пустили. Пусть вовремя приезжают и не...
Уже задолбали скорую. У нас соседка каждый день их гоняет давление мерить. Безобразие, а в это время кто-то...
Кстати, зря вы так насчёт секретарей. Сейчас многие думают, что работа секретарши заключается в том, чтоб...
Полностью с вами согласна, Екатерина.
65 лет мужчина работал - погиб... 63 года мужчина работал водителем автобуса - переехал 69 летного человека... И...
Я-то как раз не вкладчик и не терпила... А, ты, если даешь советы, то нужно самому следовать этим советам...
Терпи молча, терпила... Не учи своему великому терпению других....
Конечно, ситуация неприятная, но почему такой крик? Всем физическим лицам выдадут страховку в размере 1,4 млн....