В Челнах пройдет всероссийский турнир по Армейскому рукопашному бою

Ежегодный турнир по Армейскому рукопашному бою, посвященный ветеранам спецподразделений вооруженных сил Российской Федерации получил статус Всероссийского и вошел в план спортивных мероприятий ВС РФ. С этого года турнир пройдет в рамках партийного проекта «Сыны Отечества».

Кроме того турнир получил статус «мастерского», т. е. победителю присвоят звание «Мастер спорта России», что позволит принять большое количество высококвалифицированных спортсменов из числа военнослужащих, повысить престиж армейского рукопашного боя и службы в ВС РФ среди молодежи.

Турнир состоится 25-26 марта на базе МАУДО «ДЮСШ "Витязь", в нем примут участие лучшие спортсмены ВС РФ из более чем 20 регионов страны.

Торжественное открытие с участием почетных гостей - ветеранов спецподразделений ВС РФ и СССР, в также финальные поединки и награждение состоятся 26 марта с 12.00 до 15.00.