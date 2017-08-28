В Челнах пройдет выездное заседание Совета по предпринимательству

31 августа в Набережных Челнах состоится выездное заседание Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан. В ходе встречи, организованной бизнес-омбудсменом Тимуром Нагумановым, предприниматели смогут задать актуальные вопросы руководителям органов власти, обозначить проблемы, возникающие в ходе ведения бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В качестве спикеров заседания Совета по предпринимательству выступят бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов, уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, Главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, заместитель прокурора РТ Марат Долгов, Казанский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Альберт Хабиров.
В ходе заседания участники совместно с предпринимателями сформируют перечень проблемных тем и вопросов, решение которых требует участия органов власти. Эти темы будут включены в план работы Совета на 2017-2018 годы.
Сейчас в Совете по предпринимательству сформировано более 70 проектных групп по ключевым темам развития бизнес-среды Татарстана: освобождение бизнеса в малых населенных пунктах от внедрения онлайн-касс, снижение чрезмерных требований по транспортной безопасности, снижение давления на бизнес в вопросах муниципального контроля, упрощение согласования вывесок, создание условий для входа бизнеса в туристические кластеры и другое.
Чтобы принять участие во встрече, предпринимателям нужно зарегистрироваться по телефону: (88552)30-57-62.
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