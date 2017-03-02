В Челнах пройдет XVII фестиваль «Созвездие-Йолдызлык-2017»

8, 9 и 10 марта во Дворце культуры «КАМАЗ» пройдут зональный полуфинал, финал и гала-концерт XVII открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык-2017». Его участниками, как и в прошлые годы, станут творческие коллективы и исполнители в возрасте от 5 до 21 года, выступающие в жанре эстрады. Зональный тур завершится итоговым гала-концертом (10 марта в 18:00 ч.), который будет транслироваться на канале ТРК «ТНВ». Победители примут участие в суперфинале фестиваля, который пройдет в апреле в Казани.
Курсы валют (02.03.2017):
|$
|58.3776+0.4149
|€
|61.5417+0.1534
Погода в Набережных Челнах:
|-2°
|-1°
|+2°
|Ночь
03 марта
|Утро
03 марта
|День
03 марта
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
|02 марта в 17:09
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS
Награда вручена директору Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ» Артему Головатому.
|02 марта в 16:20
«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения
Порядок повышения ожидается в ближайшие годы, но он будет ниже, чем уровень инфляции, считают в правлении компании.
|02 марта в 15:21
КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди
Всего в 2016 году государственные клиники за счет ОМС выполнили около 3 тыс. операций по восстановлению молочной железы после мастэктомии.
|02 марта в 14:23
МУП ПАД Челнов закупает за счет бюджета рыбу
Цена лота, выставленного на сайте государственных закупок, составляет 135 500 рублей.
|02 марта в 13:44
«Булгар банк» признан банкротом
Центробанк недосчитался 740 миллионов рублей.
|02 марта в 13:23
В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)
По словам мужа пострадавшей, Факиль Гайфуидинов ударил ее кулаком и ключом по голове.
|02 марта в 12:23
Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу
23 ноября прошлого года молодой человек вышел из дома и до сих пор не вернулся.
|02 марта в 12:20
В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей
Прокуратура города провела проверку соблюдения управляющими компаниями требований жилищного законодательства.
|02 марта в 11:53
Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты
В городе отменили карантин. Автоград находится ниже эпидемиологического порога на 41,8%.
|02 марта в 11:43
ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке
По словам генконсула Турции в Казани Турхана Дильмача, они будут предоставлены телеканалу за «небольшую плату или, может быть, даже безвозмездно»
Все новости On-Line
Правдомер
-
Рустам МиннихановПрезидент РТ
-
01 марта, 2017
Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»
Комментарии посетителей
Камиллочка, вы возьмите на вооружение такую фразу: Если третий муж подряд бьёт жену по морде, возможно дело...
Конечно, учителя болеют... А ещё болеют их дети... А так как в школах большинство учителей женщины (наверное,...
полумиллионный город до сих пор не имеет центра. Однозначно считаю, что центральной улицей должен стать...
Правильные вещи говорите. Но где в Челнах взять нормальных мужиков? Уже второй раз развожусь, первый был...
Виновата безответственность и безнаказанность чиновников МО г. Набережные Челны. Если-бы “ответственные...
Правильно. Укатать его на всю жизнь и больше не слышать о нём, позабыть его...
все правильно, жители этих городов сами должны решать как будет выглядеть главная улица их города
Учителя - такие же, как все, люди. Тоже болеют, тоже уходят в декретный отпуск, тоже отпрашиваются с работы по...
Ничего не надо кроме приличных туалетов Все равно разгромят испортят варваров полно в Челнах почему тоноч
Проблема смены поколений общая для всех регионов, для всех отраслей (кроме новых типа айти, где ещё пожилых...
У нас очень хорошая природа. Постройте лучше у нас санаторий для всех жителей Татарстана. На рыбалку все едут...
Скорее всего многие нас Мензелинцев, не понимают почему мы протестуем. Особенно те кто никогда не был или не...
Господин Прокофьев, надо искать причину провалов в себе, а не в других. Ваш Миргалимов, при вашем молчаливом...
итоги, кстати, весьма неплохие, а главное Магдеев с дольщиками разобрался наконец-то, очень благодарен ему....
На Универсаме подземка тоже течёт и на неё 2 раза деньги тратили. Первый раз вообще ужас, что там сотворили и...
Он не прикидывается) Если посмотреть на это с другого ракурса - спич был не в адрес челнинцев, а в адрес...
Он зачем дурачком прикидывается, знает же, что выборы нечестные и ЕР приписали голоса
А, как же он будет в камере сидеть, бедолага?
Что бы шли рабочие на завод что надо сделать... Правильно поднять зарплату и создать условия труда а так как...
Обычно фирма-монополист ООО “Школьное питание” с прошлого века проверяет себя сама. А тут, видимо, проверки...