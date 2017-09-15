16 сентября в Набережных Челнах пройдут соревнования по мини-багги. Гонщики посоревнуются за кубок команды "Камаз-мастер". Заезды стартуют в 10:30 по адресу Производственные проезд,39.
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|15 сентября в 13:26
КБК им. Титова открывает производство в Подмосковье
Проект находится на стадии разработки. Открыть производство планируют в середине 2018 года.
|15 сентября в 12:32
В Лондоне произошел новый теракт
На станции метро Parsons Green сработало взрывное устройство, по предварительным данным пострадали 20 человек.
|15 сентября в 12:28
В Челнах на торги выставлен участок земли, где депутат Яковлев хотел построить выставочный центр
Яковлев полагает, что, поскольку земля находится недалеко от генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ», автогигант может завладеть ей и построить там новую парковку.
|15 сентября в 11:23
Tatarka выпустила клип с провокационным названием (ВИДЕО)
Видео-блогер из Набережных Челнов Ира Смелая выпустила новый видеоролик на песню «Pussy Power»
|15 сентября в 11:04
В Челнах пройдут гонки на мини-багги
Спортсмены посоревнуются за кубок команды “Камаз-мастер”.
|15 сентября в 10:02
Работникам литейного завода КАМАЗа запретили курить
Специально отведенные ранее комнаты для курения будут не просто закрыты на замок, но и опечатаны.
|15 сентября в 09:10
Мэр Челнов подписал соглашение о строительстве индустриального парка «Хайер»
По словам Рустам Минниханова, уровень отношений между Россией и Китаем способствуют развитию инвестиционных проектов.
|15 сентября в 08:28
Верховный суд не нашел криминала в действиях челнинца, стрелявшего из Калашникова
Он счел, что в решении горсуда автограда нет данных о том, в чем именно заключалось нарушение общественной безопасности и общественного порядка.
|14 сентября в 16:48
В Челнах спасатели вызволили водителя из зажатого КАМАЗа
Его госпитализировали в БСМП с ушибленной раной левого колена, ушибом правого коленного сустава, ссадинами правой голени и бедра.
|14 сентября в 14:55
Соцсети: в Челнах мужчина спрыгнул из окна
Окровавленное тело нашли возле одного из подъездов дома в 17 комплексе.
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Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
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