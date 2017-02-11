В Челнах пройдут зимние соревнования по картингу на Кубок команды «КАМАЗ-мастер»

11 и 12 февраля в Набережных Челнах пройдут открытые зимние Республиканские соревнования по картингу среди взрослых и детей на Кубок команды «КАМАЗ-мастер». Участие в турнире примут Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Айрат Мардеев и Антон Шибалов.

Торжественное открытие турнира состоится в субботу в 9:30 на картодроме «КАМАЗ-Карт» напротив парка «Гренада». Сразу после этого в 10:00 начнутся заезды в категории «Ротакс-Макс» и «Хонда». Участие в них примут около 30 спортсменов, в том числе сильнейшие картингисты России. Всего же на соревнования заявлено около 120 участников, среди них юные звезды картинга из разных регионов России.