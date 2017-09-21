В Челнах прошел Единый день пенсионной грамотности

19 сентября Пенсионным фондом России был объявлен Единым днем пенсионной грамотности – по всей стране прошли уроки по основам пенсионного обеспечения для школьников и студентов средних специальных учебных заведений.
Сотрудники челнинского Управления Пенсионного фонда рассказали учащимся 42-х образовательных учреждений города о том, что такое пенсионные права, как они формируются и от чего зависят, зачем нужна зеленая карточка СНИЛС, почему нужно заботиться о будущей пенсии смолоду и почему важно получать «белую зарплату», передает пресс-служба исполкома города.
Начальник Управления Пенсионного фонда, депутат Городского Совета Эдуард Фаттахов провел тематический урок для учащихся колледжа Казанского инновационного университета. «Специально для молодежи Пенсионный фонд разработал учебное пособие «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни. В него вошли важнейшие факты истории формирования пенсионной системы России, базовые знания в области пенсионного законодательства, иллюстрированная информация об будущих пенсионных правах молодых людей», - отметил в своем выступлении Эдуард Фаттахов.
Также Пенсионный фонд запустил сайт для школьников http://school.pfrf.ru, на котором можно узнать все о пенсионной системе России и рассчитать свою будущую пенсию.
Единый день пенсионной грамотности дал старт большой информационно-разъяснительной кампании среди учащейся молодежи, которая продлится до конца года. В рамках кампании также пройдут экскурсии и дни открытых дверей, на которой учащиеся смогут познакомиться с тем, как организована работа в Пенсионном фонде и какие функции выполняются.
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