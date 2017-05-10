В Челнах прошли открытые соревнования по картингу на кубок ПАО “КАМАЗ”

65 юных гонщиков из 11 городов России показали захватывающую борьбу в классах: «Микро», «Мини», «Супер-Мини», «Ротакс-Макс Юниор», «Ротакс-Макс», «KZ-2», сообщает пресс-служба команды "КАМАЗ-мастер".

Самое острое соперничество развернулось в классах «Мини» и «Супер-Мини». Азартные и уже вполне грамотные 8-11-летние спортсмены демонстрировали не только виртуозное владение техникой, но и умение делать верные тактические шаги. Класс «Микро» представляли 8 ребят, самому младшему из которых еще не исполнилось семи лет. Юный возраст не помешал участникам показать зрелищную борьбу на трассе. Мощные «Ротакс-Макс» и «KZ-2» требовали уверенности и быстроты реакции. Спортсмены продемонстрировали на трассе немало острых, даже опасных моментов.

Стоит отметить, что в этот день впервые была представлена общественности команда «КАМАЗ-мастер Юниор». 12 мальчишек в возрасте от 7 до 24 лет будут представлять Набережные Челны на межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Кстати, из 18-ти призовых мест – 10 заняла команда «КАМАЗ-мастер Юниор».