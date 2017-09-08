3 сентября в двух православных храмах Набережных Челнов состоялись таинства венчания двух пар казаков Боровецкого хутора Волжского казачьего войска. В храме великомученика Георгия Победоносца на улице Раскольникова обвенчались казак Михаил Рылов и его супруга Фотиния В этот же день в Свято-Вознесенском архиерейском подворье (Боровецкая церковь) таинство венчания совершилось над казаком Александром Сиротиным и его супругой Еленой. Поддержать и поздравить своих товарищей пришли казаки Боровецкого хутора, пишут "Вести Камаза".
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Сегодня в новостях:
|08 сентября в 16:21
Лжесотрудник ГИБДД предложил челнинцу помочь получить права
Мужчина предлагал получить водительское удостоверение без сдачи теоретической части государственного экзамена в ГИБДД.
|08 сентября в 16:14
У Минтимера Шаймиева застряли в “Татфондбанке” более 13 млн рублей
Более 125,3 миллионов рублей застряли в банке у главного тренера ХК “Ак Барс” Зинэтулы Билялетдинова.
|08 сентября в 15:43
19 сентября в Челны приедет уполномоченный по правам ребенка в РТ
Гузель Удачина проведет встречи с населением. Необходима предварительная запись.
|08 сентября в 15:27
Билеты на первый в России показ «Матильды» раскупили за один день
На прошлой неделе Алексей Учитель анонсировал выпуск четырехсерийного сериала «Матильда» — он появится на экранах в 2019 году.
|08 сентября в 15:02
В Челнах на следующей неделе на Московском проспекте включат освещение
До 12 сентября МУП «Горсвет» планирует завершить установку светильников на проспекте Московский от ул. Беляева до пр. Вахитова.
|08 сентября в 14:14
В Челнах прошли первые казачьи венчания
3 сентября в двух православных храмах состоялись таинства венчания двух пар казаков Боровецкого хутора Волжского казачьего войска.
|08 сентября в 13:56
Почти 160 тысяч жителей Татарстана остались без света минувшей ночью
Предварительная причина происшествия - сработала противоаварийная автоматика на Чебоксарской ГЭС.
|08 сентября в 12:40
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха
Сергей Яковлев обратился в прокуратуру с просьбой наказать Рима Сафиуллина за эксплуатацию опасных каруселей.
|08 сентября в 12:02
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры
До этого водители утверждали, что в районе остановке “Автостанция” плохо видно запрещающий сигнал.
|08 сентября в 11:49
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра
По словам мужчины, возможная съемка ведется в помещении, предназначенном для взятия анализом мочи при прохождении профосмотра.
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Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
Комментарии посетителей
Меняют не только там...меняют и на других остановках -поликлиника, парк культура....
При этом все ищут эти автобусы)
СОГЛАСНА с Вами.!!!!!!!!!
Право РТ устанавливать государственные языки кончилось вместе с окончанием договора о разграничении...
Как же он занимался сексом, если при малейшей нагрузки кости ломаются? Следственный эксперимент был?
я уже отправила письмо в генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку информации, размещенной на...
Приехали в Челны в 1982 году. Карусели “Ветерок” и “Ромашка” были уже тогда.
кто б сомневался...
После 1 сентября родители школьников в Татарстане стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях с...
Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА... Так что его есть...бррр....
А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...
Жить по шаблону, писать по шаблону, жаловаться по шаблону. Все по шаблону.
...Чувство неполноценности что ли?” Задайте этот вопрос себе! Вы неверующая, поэтому ,Вам кажется, все мешает. ...
Этих шайтанов накажет Всевышний Иншаалах , эти нелюди ответят за кровь не винных. АллахуАкбар
вы наверное чиновник? или главный врач этой больницы? определил это по тому, как озвучиваете мечту всех...
Демонстративность есть не только в отправлении мусульманских обрядов, Вы о том забыли написать. Веруешь-не...
Мне тоже завывания эти мешают и почему я вообще их слушать должна? Почему в конце концов у нас наказывают за...
Пишите заявления вшколу и прокуратуру рф и минобр рф. есть группа где лежат шаблоны готовые для заявлений....
Человеку, который не выше и себя не слышит, Вам переехать жить ближе к церкви или в деревню, там колокольный...