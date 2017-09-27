В Челнах проверят системы пожарной защиты

Отдел надзорной деятельности проведет в Набережных Челнах операцию «Отопление». В рамках которой специалисты ведомства в целях профилактики осмотрят топливно-энергетический комплекс города и жилой сектор, в первую очередь – общежития. Специалисты проверят системы пожарной защиты и противопожарную комплектацию учреждений и домов, передает пресс-служба исполкома города.

На сегодня в Набережных Челнах зарегистрировано 147 пожаров. За тот же период прошлого года их было 149. Ущерб составил три миллиона рублей. Большинство пожаров было в жилом секторе, в том числе в садовых обществах. Основные причины – неосторожное обращение с огнём, неправильное использование электрооборудования.