В Челнах проводится профилактическая акция «Татарстан без тонировки»

|20 сентября в 21:04
Мэр самого “русского” в Татарстане города - Бугульмы прокомментировал “Вечерке” злободневную в республике тему - об обязательном изучении татарского языка в школах.
|20 сентября в 15:12
Сохраняется высокий уровень диспансеризации в течение последних трех лет.
|20 сентября в 15:06
ХК «Челны» открывал новый сезон в первенстве Высшей хоккейной лиге играми на выезде.
|20 сентября в 12:21
Скрыть следы аварии злоумышленник надеялся, хорошенько помыв автомобиль.
|20 сентября в 10:31
Предприятие ЗАО “Трест Камдорстрой” обновило верхний слой асфальтового покрытия.
|20 сентября в 08:55
Сотрудники челнинского управления ПФР рассказали учащимся 42-х образовательных учреждений города о том, что такое пенсионные права, как они формируются и от чего зависят, зачем нужна зеленая карточка СНИЛС и многое другое.
|20 сентября в 08:51
Лето кончилось, но это не значит, что плавать больше нельзя. Нужно просто купить абонемент в бассейн.
|20 сентября в 08:00
Сотрудники ГИБДД во время рейдов особое внимание будут уделять автомобилям с тонированными передними и лобовыми стеклами.
|19 сентября в 13:58
Арбитражный суд РТ признал незаконной выдачу средств физическому лицу 8, 9, 12 и 13 декабря 2016 года.
|19 сентября в 12:43
Пока неизвестно, стали ли причиной эвакуации очередные анонимные звонки.
Комментарии посетителей
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Сколько терминологической путаницы в этом вопросе... И в первую очередь в том, что понимают под “родным...
Прочитайте, пожалуйста, не сочтите за труд мой комментарий выше (Не берите греха на душу! 18.09.2017 20:11). Вот лично...
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Почему же сложно представить - очень даже легко, профессору нужны доводы, а авторитарному стилю руководства,...
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тучна язасың! яхшы укытканнарны куарга кирәк, канешна! наданырак укытучыларны калдырырга! иканамика кем...
На этой кафедре постоянно какая то дешевая грызня идёт. До этого Кузнецов с Пуряевым постоянно что то делили....
Когда КФУ существовал здесь сам по себе, дети людей, имевших деньги, поступали туда. Потому что в ИНЭКА (КамПИ)...
Или Лингвист и есть пресловутая барыня? :))) Больше нечего сказать, вот и делает работу над ошибками :)))
Лингвист, успокойтесь уж! По существу вопроса пишите, а не умничайте тут. Идите в школу и там ищите ошибки!
Вот суд и проверил:)))
Барыней с наколками не бывает...
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