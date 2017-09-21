В Челнах проводится профилактическая акция «Татарстан без тонировки»

С 18 по 24 сентября по всей республике проводится проводится профилактическая акция «Татарстан без тонировки». Сотрудники ГИБДД во время рейдов особое внимание будут уделять автомобилям с тонированными передними и лобовыми стеклами.

Напомним, что согласно правилам, пленка должна пропускать 70% света. Нарушение требований к светопропусканию автостекол влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.