В Челнах пьяный подросток выехал на встречку и врезался в автомобиль

ДТП произошло накануне, в 21:45, на улице Нариманова. Пьяный 17-летний парень за рулем «ВАЗ 21099» двигался в сторону проспекта Чулман и столкнулся на встречной полосе с Lada Priora под управлением 22-летнего молодого человека.

Как сообщили «Вечерке» в отделе пропаганды ГИБДД города, в результате происшествия пострадал 34-летний пассажир «ВАЗа». Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей лба и был доставлен в БСМП, а после обследования был отпущен домой.

Стоит отметить, что пострадавший являлся хозяином этой машины. На него был составлен административный протокол за передачу автомобиля водителю, находящемуся с состоянии алкогольного опьянения. Был ли при этом сам мужчина пьян не уточняется.