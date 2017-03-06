В Челнах рабочий «КАМАЗа» скончался от производственной травмы

Сегодня, 6 марта, в 12 часов 9 минут токарь 6 разряда цеха изготовления оснастки ремонтно-инструментального завода «КАМАЗа» получил травму со смертельным исходом. У опытного токаря 65-лет попали в станок обе руки, мужчина скончался на месте, сообщают «Вести КАМАЗа».

Для выяснения всех обстоятельств случившегося создана следственная группа с привлечением правоохранительных и контролирующих органов, ситуация находится на контроле у руководства автогиганта.