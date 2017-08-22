Рабочий КАМАЗа упал с большой высоты

|22 августа в 16:32
Такие ограничения ввели в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности.
|22 августа в 15:35
Это вынужденная мера в связи с проведением плановых профилактических работ газопровода.
|22 августа в 14:52
Задержанные - Мухаммед Шемляль, Дрисс Укабир, Мухаммед Ааля и Сальх Кариб - были доставлены в Мадрид при повышенных мерах безопасности
|22 августа в 14:13
Обрядовый праздник, который отмечается в июле, власти города перенесли на конец августа.
|22 августа в 13:30
В знаменитой колонии для “пожизненников” стены были перекрашены, изменились освещаемость и размер камер, устранен «специфический тюремный запах».
|22 августа в 12:30
На этот раз - из-за соревнования среди водителей магистральных автопоездов на Кубок мэра.
|22 августа в 11:44
Кроме того, жителей ждут традиционный Фестиваль цветов и скачки, RETRO PARTY, Нюша и салют на майдане.
|22 августа в 11:38
Покупая билеты до 31 августа можно получить специальные условия на все 4 фильма.
|22 августа в 11:11
Екатерина Рождественская уточнила: ей требуются «средне-приличные бытовые ругательства», а слишком неприличные слать не нужно.
|22 августа в 10:16
Его госпитализировали с множественными переломами и в бессознательном состоянии.
Комментарии посетителей
Рейтинг - фуфло. Никчемная система галочек и палочек для исполкома. В гимназиях/лицеях 1. Фильтруют детей при...
В школах и дет.садах частенько родители ремонт оплачивают, из своего кармашка... А вот ” благоприятное...
если бы там “шишки” и “мажоры” переходили по переходу -то давно бы проблему решили
Правильно 1 сентября рабочий день.Что за праздник ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.? Это средневековье а сейчас кто не знает...
Челнинец, +1
В этом месте давно пора сделать подземный переход, убрать светофор и переделать разворот со стороны города,...
No Comment!
в чем польза мороженого то потребителю , повеселили конечно . вкусно - понятно , а польза то какая?
Удачи местному производителю!
вот нахрена, спрашивается, держать в многоквартирном доме (по сути в клетушке) таких огромных собак? им же ...
хорошо, что не перенесли день знаний на 2-е сентября. 1 сентября учиться все равно не будут, часа два...
И в школах сами родители покупают!
а почему тогда в детсадах рабочие тетради по татарскому языку родители сами покупают? Если бюджет такие...
Статья 11.1. КоАП РТ Безбилетный проезд на пассажирском городском и пригородном автомобильном транспорте и...
Не ООО “Электротранспорт” а МУП “Электротранспорт”. Не надо путать это два разных предприятия..
Рейтинг школ сейчас - это на 100% ложь. Отбирать по конкурсу лучше всех подготовленных к школе детей, вынуждать...
Открыли Америку! Проверьте все гимназии. Там точно такая же картина! 1 в 1. Так можно всех директоров уволить!
135 млн руб - это всего на вторую половину 2017 года. А сколько всего? Прожорлива однако эта чёрная дыра под...
” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....
Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))