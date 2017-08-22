Рабочий КАМАЗа упал с большой высоты

В Челнах рабочий КАМАЗа упал с большой высоты. С множественными переломами и в бессознательном состоянии госпитализировали рабочего завода чугунного литья в Набережных Челнах накануне, передает пресс-служба главного управления МЧС РФ по РТ.

Выяснилось, что около 21:00 мужчина ремонтировал печь на производстве напротив местной ТЭЦ и упал с высоты четвертого этажа. На место прибыли сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №6, которые с помощью альпинистского снаряжения в 23:30 спустили пострадавшего и передали его бригаде медиков, сообщает "Кazanfirst".