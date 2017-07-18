В Челнах разбились двое мужчин при попытке спуститься из квартир по простыням

|18 июля в 16:04
По предварительным данным, на побег мужчины, страдающие от “белой горячки” решились, чтобы сообразить на троих.
|18 июля в 15:23
В ходе экологического сплава участники очищали от бытового мусора реку и берега.
|18 июля в 14:17
Сегодня днем и вечером в Татарстане местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с, вечером 18 июля — локально до 23 м/с, сильный дождь.
|18 июля в 12:15
В шесть рук очевидцы в течение 15-20 минут делали подростку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца-легкие пострадавшего освободились от воды и он задышал.
|18 июля в 10:20
В новой версии концепции теперь есть пункт о запрете на государственную поддержку создания фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия.
|18 июля в 08:43
Премьеру нового сезона телесериала посмотрели 10,1 млн зрителей.
|18 июля в 08:32
Подобный положительный экономический результат достигнут благодаря прозрачному размещению муниципальных заказов на электронных аукционах.
|18 июля в 08:08
Роспотребнадзор предупреждает тех, кто намереваются отправиться на Хадж в Саудовскую Аравию, о респираторном синдроме коронавируса, который распространяется в данном государстве.
|18 июля в 07:59
В МЧС поступило сообщение, что у отдыхающей компании машина по неосторожности съехала в озеро. Угрозы человеческой жизни не было.
|17 июля в 14:29
Несмотря на выходной, Дворец торжеств регистрирует браки в последнюю красивую дату этого лета - 17.07.17.
Комментарии посетителей
Зря исключили. Несправедливо. Работаю с курящими коллегами. Каждый час -15 минут - “покурить”... Я не могу в...
Зачем предупреждать? Чем меньше идиотов тем лучше.
похоже у вас просто личная неприязнь. Вы не видите суть проблемы
и таких джигитов которые проезжают на красный полно.
«На автомойке отсутствует туалет и рабочие, а так же клиенты, ходят по нужде прямо у нас под окнами»...
Детей, весом свыше 36 кг и ростом выше 150 см- можно возить на переднем сидении автомобиля, пристегнув штатным...
А по семи с + паршивым овцам - можно ? Считаем - 1. давшая интервью - раз 2. лечивший девочку “фельшар” - два 3. мой...
Педагог в частной школе? 25 лет - машина за такую цену.... Неплохо живут молодые специалисты...
а что там строить начали ? ,там вроде и высоты-то нет,кран стоит,какие люльки
Странное совпадение: 50 аварий с детьми и 50 раненных детей. 19,4-24=4,6% снижение травматизма На самом деле в...
Ну, по одному доктору нельзя судить обо всех представителях профессии. В каждом стаде есть паршивая овца. Как...
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Ок. Все доктора уроды, коновалы и т. д. Но, даю 100 баллов вперёд, как вдруг что, Вы тот час схватитесь за Ваш...
Кто мы для врачей ? Набор мышц, костей и органов, с которых если не удается поиметь денежку, так хоть очередное...
Это прикол или как? Тогда уж привезите битум с Папуа Новой Гвинеи он лучше.Идиотизм он и в Африке ИДИОТИЗМ