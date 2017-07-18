В Челнах разбились двое мужчин при попытке спуститься из квартир по простыням

Сразу два аналогичных несчастных случая произошли вчера в Набережных Челнах. Около четырех утра, спускаясь по связанным простыням из своей квартиры на 7-м этаже, разбился насмерть 40-летний мужчина. Простыни развязались, когда мужчина добрался до 6-го этажа. Через дверь он выйти не мог, поскольку она была закрыта.

Второй случай произошел около 10 утра. 45-летний челнинец таким же способом решил спуститься из окна квартиры и упал с 7-го этажа.

Оба погибших ранее судимы и злоупотребляли алкоголем, пишет "Вечерняя Казань".