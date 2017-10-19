В Челнах разбойники ударили мужчину бутылкой по голове и разбили авто его мамы

Разбойное нападение произошло во дворе дома 13/09. Злоумышленники требовали у челнинца деньги и угрожали поджечь автомобиль «Мазда». Один из нападавших ударил бутылкой по голове потерпевшего, после чего преступники разбили автомашину, принадлежащую матери последнего. Причиненный ущерб оценивается в 131 319 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, в итоге Набережночелнинский городской суд приговорил одного из них к пяти годам в колонии особого режима. Его подельник получил один год и восемь месяцев колонии-поселения.